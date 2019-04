FC Emmen boven degradatiestreep dankzij verdiende zege op slap Heerenveen

Door Nik Kok



Daardoor wipt Emmen over Excelsior en De Graafschap heen op de ranglijst. Rechtstreeks naar de enigszins veilige zone, waar het dit seizoen al zo knap lang verkeerde.



Heer en meester was Emmen lange tijd in het eigen stadion. Met de begenadigde Anco Jansen als fanatieke vormgever. Hij is de spil van een elftal dat zich op het hoogste niveau aanvankelijk in het paradijs waande en flink wat punten sprokkelde. Maar de laatste weken, toen de nieuwigheid er wel weer af was, ver weg zakte op de ranglijst en in nood kwam.



Kansen waren er direct genoeg voor de thuisploeg. Zo miste de voormalige Heerenveen-speler Luciano Slagveer op een meter voor het doel. Het was uiteindelijk een andere voormalige Heerenveen-protegé die wel het net kon vinden. Caner Cavlan bekroonde de fraaie eerste helft van Emmen met een rake kopbal.