FC Emmen - FC Groningen

ADO-lei­ding verbaasd na kritiek Rankovic: ‘Geen contact na ontslag was zijn expliciete wens’

13 december Aleksandar Rankovic uitte zondagochtend bij het FOX Sports-programma Goedemorgen Eredivisie zijn ongenoegen over de manier waarop hij bij ADO Den Haag is ontslagen. De trainer moest na de met 2-4 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente vertrekken en hoorde dat die avond niet persoonlijk van de clubleiding, maar via zijn zaakwaarnemer.