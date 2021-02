FC Emmen grijpt strohalm met eerste competitiezege van het seizoen

Emmen maakte in de eerste helft de beste indruk en kwam in de 36ste minuut via Anderlecht-huurling Luka Adzic verdiend op voorsprong. Lang mochten de Emmenaren niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later tekende Bram van Polen voor de gelijkmaker door een vrije trap van Manuel Benson aan te raken. Met een 1-1 stand werd er niet gerust: Michael de Leeuw tikte van dichtbij de 2-1 tegen de touwen.