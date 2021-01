FC Emmen jaagt in Almelo op eerste zege

Samenvatting Dordrecht blijft hekkenslui­ter na nederlaag tegen Jong PSV, ook Den Bosch onderuit

11 januari FC Dordrecht is er niet in geslaagd de rode lantaarn in de Keuken Kampioen Divisie over te dragen. De hekkensluiter verloor op eigen bodem met 2-3 van de beloften van PSV. Ook concurrent FC den Bosch ging onderuit.