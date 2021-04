FC Emmen neemt met zege op RKC afstand van hekkensluiter ADO

Nick Bakker bracht FC Emmen na tien minuten aan de leiding met een intikker en na ruim een kwartier maakte Luka Adzic na een fraaie assist van Sergio Peña de 2-0. Laatstgenoemde besliste het duel al in de 31e minuut; de Peruaan zag zijn strafschop - toegekend na een overtreding op Michael de Leeuw - gekeerd worden door RKC-keeper Kostas Lamprou, maar in de rebound was het wel raak. Cyril Ngonge scoorde in de laatste seconde namens RKC met een schot in de verre hoek.



Voor FC Emmen was het de derde overwinning van het seizoen. Op 20 februari werd PEC Zwolle (3-2) verslagen en een week later FC Utrecht (0-1). Sindsdien speelde de ploeg van trainer Dick Lukkien drie keer gelijk, telkens 1-1.



