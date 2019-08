FC Emmen rekent op snelle terugkeer aanvoerder Jansen

Ajax klaar voor APOEL: ‘Zo makkelijk als tegen VVV zal het op Cyprus niet worden’

12:11 Drie dagen voor het cruciale duel van dinsdag met APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League hoefde Ajax zich zaterdag bij VVV niet al te veel in te spannen: 1-4. ,,We zitten nu in een ritme en staan er fysiek goed op.’’