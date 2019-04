FC Emmen staakt kaartverkoop vanwege Ajax

,,In verband met een eventuele verplaatsing van de wedstrijden in speelronde 33, gaat de ticketverkoop donderdagmiddag niet door. Houd uw mail, de website en social media in de gaten!’', meldt FC Emmen aan de supporters.

De wedstrijd tussen Emmen en Groningen staat gepland voor zondag 28 april. Ajax speelt die dag in Doetinchem tegen De Graafschap. Omdat de Amsterdammers enkele dagen later voor het eerst aantreden in de halve eindstrijd van de Champions League, is het plan alle negen wedstrijden van die speelronde in de eredivisie te verplaatsen.