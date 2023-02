FC Emmen tegen Go Ahead Eagles met speciaal roze tenue in actie tegen zaadbalkanker

FC Emmen laat weten dat de speciale roze tenues te koop zijn via de website van de tenuesponsor. De gedragen wedstrijdshirts worden vanaf het eerste fluitsignaal van de wedstrijd tegen de Eagles geveild. De volledige opbrengst van deze veiling gaat naar Stichting Zaadbalkanker. Daarnaast zullen er unieke roze sjaals verkrijgbaar zijn bij het stadion rondom de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

,,We vinden het daarnaast belangrijk samen ook een maatschappelijke impact te maken. Daarom maken we op de dag van de liefde het nieuws bekend dat we de handen ineenslaan om geld in te zamelen voor dit belangrijke doel”, meldt CEO Eric Idema van EQOM Group, het moederbedrijf van de hoofdsponsor.