FC Emmen tweede in Keuken Kampioen Divisie na zege op NAC

Opnieuw tegenslag voor Maxi Romero: PSV-spits ligt er weer uit

PSV-spits Maxi Romero lijkt door een blessure voorlopig opnieuw uitgeschakeld, zo bevestigen bronnen rond de speler. De Argentijn was net weer topfit en speelde vorige week nog in de basis bij de Eindhovenaren. Hoe ernstig het is, moet allemaal nog blijken.

19:56