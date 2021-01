FC Emmen: van troetelbeer tot zorgenkind

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 1: FC Emmen, de nummer 18.

Verloopt het seizoen naar wens?

Het seizoen verloopt voor FC Emmen absoluut niet naar wens. De troetelbeer van de eredivisie was de eerste seizoenen op het hoogste niveau een fris spelende ploeg die iedereen verraste en thuis onverslaanbaar leek. Maar die troetelbeer is nu verworden tot een zorgenkind. In Drenthe is het niet zo snel onrustig en trainer Dick Lukkien zit rotsvast op zijn stoel, maar de bedrijvige voorzitter Ronald Lubbers begint hem al langzaam te knijpen. Het gekke is dat Emmen helemaal niet zo slecht voetbalt en dat de selectie ook helemaal niet zo anders is dan vorig seizoen. Maar vormgever Sergio Peña lijkt minder gemotiveerd om zich in de kijker te spelen bij grote clubs en de impact van de langverwachte rentree van aanvoerder Anco Jansen is ook nog nihil.

Volledig scherm Sergio Peña. © Pro Shots / Erik Pasman

Wordt het een spannende winterstop?

FC Emmen zal tekenen voor een scenario als vorig jaar, toen de gehuurde Kerim Frei voor een meer dan welkome impuls zorgde in de Drentse aanval en ook de andere huurling Luka Adzic van zich deed spreken. De club heeft zich in de laatste seizoenen vaker vindingrijk getoond op de transfermarkt en dat is nu meer dan nodig. Daar is echter geld voor nodig. Emmen hoopt daar in deze barre financiële tijden sponsors bij te betrekken. Gezien de matige prestaties uit de eerste seizoenshelft zal de club zich hoogstwaarschijnlijk geen zorgen hoeven maken over vertrekkende basisspelers.

Volledig scherm Lucas Bernadou (l) in duel met FC Groningen-speler Ramon Pascal Lundqvist. © Pro Shots / Erik Pasman

Op welke speler moeten we letten na de winterstop?

Bij Emmen hebben ze tot nu toe nog maar kort kunnen genieten van de bij Paris Saint-Germain opgeleide Fransman Lucas Bernadou, die met een rode kaart en corona een moeizame eerste seizoenshelft kende. Maar op het eind, in de wedstrijden tegen ADO Den Haag en FC Utrecht (fraaie goal van afstand) zagen ze toch een glimp van klasse die ze in Drenthe toch nog op de tweede seizoenshelft doen verheugen.

Op welke plaats eindigt Emmen?

Clubwatcher Nik Kok denkt dat Emmen 16de wordt.