FC Emmen - Vitesse

Adrie Koster radeloos: ‘Verdomme, het moet toch een keertje draaien’

15 januari Of er bij Willem II sprake is van een gifbeker die maar niet leeg lijkt te geraken? Adrie Koster trekt een grimas. ,,Ik denk dat het een emmer is. De wet van Murphy schijnt hier van toespassing te zijn”, zegt hij na de tumultueuze wedstrijd tegen FC Groningen (2-3).