FC Gratis: deze 11 spelers zijn transfervrij op te pikken

Het contract van de 32-jarige doelman loopt op 1 juli af bij AZ. De ervaren keeper kwam in januari 2018 zonder club te zitten en tekende in de zomer van dat jaar een eenjarig contract in Alkmaar. Onder John van den Brom moest Velthuizen Marco Bizot voor zich dulden en kwam zodoende tot nul speelminuten. De ervaren goalie heeft in totaal 216 eredivisieduels op zijn naam staan, die hij allemaal bij Vitesse speelde. Hij ging in 2010 naar het Spaanse Hércules en keerde na een jaar weer terug in Arnhem. Na vijf seizoenen lonkte opnieuw het buitenland en na omzwervingen in Israël en Cyprus kwam de routinier in 2018 opnieuw in Nederland terecht.