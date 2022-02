FC Groningen duwt Willem II ondanks slotoffensief dieper in degradatiezorgen

Het was uitgerekend jeugdproduct Bjorn Meijer die het stadion van FC Groningen voor het eerst na de losgelaten coronamaatregelen liet exploderen. De achttienjarige linksback opende na dertien minuten de score met het hoofd, op aangeven van Bart van Hintum. Dat betekende een primeur voor Meijer: het was zijn eerste doelpunt als profvoetballer.

Daarmee leidde hij al vroeg de overwinning in van het veel sterkere Groningen, dat ook na de goal van Meijer nog voldoende kansen kreeg om de score te verdubbelen. Willem II kwam daarentegen nauwelijks in het spel voor. Exemplarisch was het feit dat de Tilburgers nul keer op doel schoten. Ook een slotoffensief kon daar niets meer aan veranderen. De grootste kans van de uitploeg was voor Driess Saddiki. Hij schoot in de slotfase een paar centimeter langs de verkeerde kant van de paal.