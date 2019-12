FC Groningen één duel zonder geschorste Buijs, rood Zeefuik geseponeerd

Huntelaar over de Europa League: Hoe verder je komt, hoe leuker het wordt

15:27 Hoewel de teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League nog overheerst, kijkt Klaas-Jan Huntelaar toch uit naar de wedstrijden in de Europa League. Ajax werd maandag in de eerste knock-outronde gekoppeld aan de Spaanse club Getafe.