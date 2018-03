FC Groningen eert clubicoon Van Leeuwen met shirt

Omdat het vorige week 75 jaar geleden was dat Van Leeuwen werd geboren, op 21 maart 1943, vroeg de clubleiding aan Padt of hij wil meewerken aan een eerbetoon voor de vermaarde keeper. ,,In eerste instantie vroegen ze me om in een shirt uit die tijd te keepen, maar daar voelde ik me niet zo prettig bij'', zei Padt. ,,Ik vind het wel prima om dit shirt te dragen tijdens de warming-up. Van Leeuwen is een heel grote keeper geweest. Ik hoop zo iets terug te kunnen doen.''



Bij het stadion van FC Groningen staat een standbeeld van de tweevoudig international. Eén van de tribunes, waar de fanatieke aanhang van van de noorderlingen huist, is ook naar Van Leeuwen vernoemd.



FC Groningen speelt tegen Ajax voor het eerst dit seizoen in een uitverkocht stadion. ,,Geweldig dat er zoveel belangstelling is'', zegt trainer Ernest Faber. ,,Het hoort bij de club en is ook één van de krachten waardoor FC Groningen zo moeilijk te kloppen is in eigen huis. Iedereen leeft mee en dat maakt ons sterk. De samenhang tussen spelers en supporters hebben we ook hard nodig om voor de winst te gaan.''