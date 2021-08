FC Groningen - FC Utrecht

Keuken Kampioen Divisie Ontketende spits helpt MVV aan zege, Seuntjens onderuit bij pikante terugkeer

20 augustus De uitstekende seizoensstart van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie is een halt toegeroepen: Jong Ajax won met 2-3 in Brabant. De Graafschap zegevierde op eigen veld in de kraker tegen NAC Breda, terwijl Mitchy Ntelo de grote held van MVV was.