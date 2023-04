FC Groningen heeft wonder nodig om degradatie af te wenden na nederlaag tegen Fortuna Sittard

Door alle resultaten in de afgelopen speelronde van de eredivisie is de achterstand van de noorderlingen op de plekken vijftien en zestien opgelopen tot zeven punten. Met nog zeven wedstrijden tot einde seizoen moet FC Groningen presteren als een topploeg om het vege lijf te redden.

In het duel van alles-of-niets in de strijd tegen degradatie koos trainer Dennis van der Ree van FC Groningen voor dribbelaar Ragnar Oratmangoen op het middenveld, maar deze keuze pakte al na drie minuten verkeerd uit. Oratmangoen leidde met balverlies de openingstreffer in van Fortuna. Iñigo Córdoba rondde op aangeven van Tijjani Noslin succesvol af: 1-0.

Aanvallen liepen spaak

Fortuna loerde op een foutje in de Groninger defensie en dat kwam er op slag van rust. Doelman Michael Verrips trapte matig uit, waarna wederom Noslin en Córdoba het geschutter afstraften. Laatstgenoemde was er als de kippen bij toen Verrips op een schot van Noslin een rebound moest toestaan: 2-0.

Na rust bleef Groningen het elftal met de bal veelvuldig in bezit, maar dit keer kon het wel een stuk concreter worden voor het doel. Kopballen van Florian Krüger, Liam van Gelderen en Ricardo Pepi brachten Fortuna-doelman Igor Pandur in eerste instantie niet in verlegenheid, een kwartier voor het einde moest hij toch het antwoord schuldig blijven op een succesvol schot van Pepi. Even daarvoor had invaller Isak Määttä al de paal geraakt.