FC Groningen hoeft Robben niet te betalen bij blessures: ‘Hij doet dit echt voor de club’

,,Zijn contract is een eenjarige verbintenis, waarbij Arjen zelf het recht heeft om de stekker eruit te trekken. Als het niet goed voelt of er gebeurt iets. Hans Robben (zijn vader, red.) doet zijn zaken, samen met een adviseur, en zij hebben ook echt meegedacht in dit traject. Je merkt echt dat dit is om de club te helpen en niet om er financieel een slagje uit te slaan”, vertelde Fledderus. Er werd hem vervolgens door Hans Kraaij junior gevraagd of Robben per wedstrijd betaald gaat worden. ,,Nee, hij heeft gewoon een vast salaris. Als hij een periode geblesseerd is, hoeven we hem niet te betalen.”