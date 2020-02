FC Groningen in tumultueus duel langs Sparta

FC Groningen speelde voor rust prima op het waaierige Kasteel. De 0-2 voorsprong halverwege was dan ook volkomen verdiend. Eerst was het Joel Asoro die na een briljant passje van Ramon Lundqist voor de openingstreffer zorgde, waarna diezelfde Lundqvist zelf de tweede Groningse treffer maakte. Dat Sparta bij een 0-0 stand een penalty miste -doelman Sergio Padt keerde de inzet van Mohamed Rahyi- was achteraf bezien slechts een detail. Eenvoudigweg omdat de Spangenaren tot het rustsignaal weinig afdwongen.



Dat veranderde in de tweede helft. Binnen vijf minuten tekende Sparta al voor de aansluitingstreffer. Dat Rayhi de maker was, was niet zo opvallend. Wél dat hij vanaf de stip scoorde. Blijkbaar had zijn eerdere misser hem geen deuk in het zelfvertrouwen bezorgd. Het bleek evenwel een opleving van korte duur. Want na de 1-2 creëerde Sparta niets meer. Vandaar het feestje na afloop van de FC Groningen-spelers en de enkele honderden meegereisde fans, die storm Dennis hadden getrotseerd.