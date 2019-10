FC Groningen lijdt 600.000 euro verlies

FC Groningen startte het vorig seizoen met een tekort van 3 miljoen euro op de begroting. Door transferopbrengsten van in totaal 2,2 miljoen euro en na aftrek van belastingen (0,2 miljoen euro) bleef een verlies van 6 ton over. Het eigen vermogen van FC Groningen bedroeg op 30 juni van dit jaar 5,1 miljoen euro.



De huidige nummer elf van de eredivisie heeft voor dit seizoen een begroting met een tekort van 2 miljoen euro vastgesteld. FC Groningen wil dat bedrag met transfers compenseren. ,,Mede door teruglopende inkomsten zijn onze financiële cijfers ongezond”, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. ,,We draaien verlies en hebben transferinkomsten nodig om de tekorten in onze begrotingen te dekken. Dat geeft een onwenselijke situatie. Het structureel verbeteren van de financiële positie van de club, alsmede het verhogen van het voetbalbudget, vormt dan ook het belangrijkste onderwerp op onze strategische agenda voor de komende periode.”

Termijnen

FC Groningen verkocht afgelopen zomer Jeffrey Chabot, Ludovit Reis en Ritsu Doan voor ruim 15 miljoen euro. Toch investeerde de club slechts voor zo’n 2 miljoen euro in de huidige selectie. ,,De voornaamste redenen hiervoor zijn dat deze transfergelden in termijnen worden ontvangen, dienen te worden aangewend om operationele tekorten te dekken en er afdrachten moeten plaatsvinden aan vorige clubs en investeerders”, verklaart Gudde. ,,Overigens zijn wij de investeerders heel dankbaar, want zonder hen hadden we de afgelopen jaren veel minder mogelijkheden op transfergebied gehad.”