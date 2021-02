FC Groningen ploetert zich tegen tien man van PEC naar de zege

SamenvattingFC Groningen heeft zijn elfde competitiezege van dit seizoen geboekt. De ploeg van trainer Danny Buijs won in de vrieskou de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met 1-0 en verstevigde de zesde plek in de Eredivisie. Jørgen Strand Larsen maakte de goal. PEC speelde het laatste half uur met tien man, nadat aanvoerder Pelle Clement met rood van het veld werd gestuurd.

Groningen begon uitgerust aan het duel. De ploeg kwam vorig weekeinde niet in actie omdat de wedstrijd tegen Feyenoord vanwege de extreme weersomstandigheden in Nederland werd afgelast. Het veld in het stadion van FC Groningen was ondanks de vorst goed bespeelbaar. De KNVB had de wedstrijd vanwege de kou verplaatst van de avond naar de middag met de aftrap om 12.00 uur.

Groningen, nog altijd zonder Arjen Robben, was de betere ploeg met de beste kansen. Strand Larsen bracht de thuisploeg in de 16e minuut op voorsprong. Hij kreeg de bal na een kluts in het strafschopgebied voor de voeten en scoorde voor de negende keer dit seizoen. PEC was in de eerste helft maar één keer gevaarlijk.

De Groningers hielden in de tweede helft het overwicht en zagen na een uur dat Clement het elftal van PEC moest verlaten met een rode kaart. Scheidsrechter Jeroen Manschot gaf in eerste instantie geel voor de overtreding op Ramon Lundqvist, maar zette hem op aandringen van de VAR om in rood. Bij Groningen mocht de Zweedse aanwinst Paulos Abraham in de slotfase zijn debuut maken.

