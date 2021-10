FC Groningen snakt tegen AZ naar nieuwe eredivisiezege

PSV ziet Madueke en Gakpo gebles­seerd uitvallen richting Ajax-uit

21 oktober Over de fitheid van de spelers van PSV is dit seizoen veel te doen en dat zal de komende dagen opnieuw onderwerp van gesprek zijn. Drie dagen voor de kraker bij Ajax vielen vanavond tegen AS Monaco de vleugelaanvallers Noni Madueke (19) en Cody Gakpo (22) uit met spierblessures.