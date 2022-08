FC Groningen staat droomtransfer Jørgen Strand Larsen in de weg: ‘Ben teleurgesteld in de club’

Jørgen Strand Larsen zou maar wat graag een volgende stap zetten en FC Groningen verruilen voor een club in Italië of Engeland. Er liggen volgens de spits diverse aanbiedingen op tafel, maar zijn huidige werkgever werkt voorlopig niet echt mee.

,,FC Groningen staat nergens voor open, dat is teleurstellend", zei Strand Larsen na afloop van de oorwassing tegen Ajax (6-1) bij de microfoon van ESPN. FC Groningen zou een recordaanbieding van Middlesbrough ter waarde van ruim 11 miljoen euro hebben afgewezen, maar volgens de aanvaller zijn er meer geïnteresseerden. ,,Bijvoorbeeld vanuit Italië. Ik ben teleurgesteld hoe de club hiermee omgaat, want het zijn serieuze aanbiedingen. Elke voetballer die 22 jaar oud is wil kijken wat er mogelijk is.”

,,We spelen geen Champions League en doen normaal gesproken niet mee voor de top 5. Vroeg of laat wil je dan die stap maken. Het is niet dat ik hier niet graag ben, maar ik denk wel aan m’n toekomst”, aldus Strand Larsen. ,,Voor nu ben ik teleurgesteld in de club. Ik verdien het om te gaan voor zulke aanbiedingen. Nu het zo serieus is, denk ik dat de club beter moet handelen. De clubs die op de tafel liggen zijn een jongensdroom. Het is belangrijk dat FC Groningen met respect voor mij en de situatie omgaat, dat is nog niet gebeurd.”

Voor nu is Strand Larsen nog speler van FC Groningen, en kon hij op een assist na niet zijn stempel drukken op het duel met landskampioen Ajax. ,,Binnen het veld deden we ons werk niet. Als je hier komt, moet je 110 procent geven en we gaven 80 procent. Dat is niet genoeg.”

