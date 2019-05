FC Groningen: van uitdager tot favoriet?

Door Sander de Vries



De inhaalrace die FC Groningen na de winterstop inzette was ronduit indrukwekkend. Maar ondanks al die punten, het vroegtijdige afscheid van de degradatieplaatsen en zelfs het bereiken van de play-offs om Europees voetbal was er de afgelopen maanden geregeld kritiek op het spel. Niet in de laatste plaats overigens van trainer Danny Buijs zelf.



Wat dat betreft, zei Buijs gisteren in aanloop naar de return tegen Vitesse, was het mooi dat Groningen afgelopen zaterdag eindelijk een keer speelde zoals het publiek dat graag wil zien. Veel strijd, fysieke kracht en een vleugje opportunisme, het zijn elementen die eigenlijk het hele seizoen al terugkeren bij Groningen. ,,Maar ik vond dat we tegen Vitesse ook echt uitstekend voetbalden”, zegt Buijs. ,,We hebben ze wel een tikkie uitgedeeld, denk ik. Niet alleen omdat we wonnen, maar óók om de manier waarop we dat hebben gedaan.”