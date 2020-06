FC Groningen verkocht sinds Robben-nieuws al 2000 seizoenkaarten

Sinds gisteren rond 17.00 uur het nieuws over de terugkeer van Arjen Robben naar buiten kwam via de officiële kanalen van FC Groningen, verkocht de club al meer dan 2000 seizoenkaarten. Gisteren lag ook de site nog enige tijd plat vanwege de enorme drukte. Tijdens de presentatie van Robben in Groningen werden er nog eens 500 seizoenkaarten verkocht. De shirtjes met zijn naam en nummer tien zijn zo in trek dat FC Groningen er nog maar eens 5000 laat drukken.

In het Hitachi Capital Mobility Stadion van FC Groningen, dat in 2006 door Arjen Robben werd geopend toen het nog de Euroborg heette, is plek voor 22.579 toeschouwers. Voorlopig is echter nog niet duidelijk wanneer en hoeveel supporters er weer welkom zijn in de stadions als de eredivisie in september weer van start gaat.

FC Groningen kan wel een financiële injectie gebruiken, gezien de elf medewerkers die het moest ontslaan in de coronacrisis. ,,En dat is ook de reden dat ik er voor ga”, vertelt Robben. ,,Ik doe dit vooral uit clubliefde, al hoop ik zelf ook weer te genieten. Tegen een andere club had ik zeker nee gezegd. Ik heb tien jaar bij Bayern München gespeeld, maar als die club mij had gevraagd om weer aan te sluiten, had ik dat niet gedaan.”

Edwin Froma, de marketingmanager van FC Groningen, straalde vanmiddag van oor tot oor bij zijn interview met RTV Noord. Dat was om 14.00 uur, nog voor de persconferentie van Arjen Robben. ,,Het is geweldig om te zien wat er sinds gistermiddag 17.00 uur is losgekomen in Groningen en de rest van Nederland. Je weet dat Arjen Robben een grote naam is, maar deze impact hadden wij ook niet verwacht. We hebben sindsdien al ruim 1500 nieuwe seizoenkaarten en vijf skyboxen verkocht. Een aantal sponsors zou eigenlijk stoppen, maar belde gisteravond meteen dat ze toch bij de club betrokken willen blijven. Dat is grappig, maar wij zijn er natuurlijk erg blij mee.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie