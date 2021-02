FC Groningen verslaat Fortuna door goal Abraham, rentree Velthuizen van korte duur

Piet Velthuizen maakte zijn rentree in de eredivisie bij Fortuna. De 34-jarige oud-international moest echter al na 23 minuten met ogenschijnlijk een hamstringblessure het speelveld verlaten. Velthuizen was juist gehaald om het keepersprobleem in Sittard op te lossen. Yanick van Osch viel vorige week geblesseerd uit, terwijl Alexei Koselev de club gaat verlaten. Laatstgenoemde kwam vanmiddag nog wel binnen de lijnen om Velthuizen te vervangen.



De Limburgers hadden met Velthuizen binnen de lijnen het beste van het spel. Al na enkele minuten spelen kreeg Lisandro Semedo een opgelegde kans, maar die verprutste hij door de bal van dichtbij naast te tikken. Fortuna was daarna nog een paar keer dreigend via wederom Semedo. FC Groningen creëerde nagenoeg niets in de eerste helft. De thuisploeg zag wel topscorer Jørgen Strand Larsen afhaken met een blessure na een tackle van Roel Janssen.



Met de Zweedse winteraankoop Paulos Abraham op de plek van Strand Larsen kwam FC Groningen vlak na rust op voorsprong. De invaller werd vrij voor de keeper gezet door Tomas Suslov, en met één van zijn eerste balcontacten schoot hij in de 49ste minuut raak. Het was de eerste treffer van Abraham in dienst van FC Groningen en hij is met zijn 18 jaar een 227 dagen de jongste Zweedse doelpuntenmaker ooit in de eredivisie.

In de 80ste minuut schoot de jongeling wederom fraai raak, maar de VAR en scheidsrechter Jannick Van der Laan staken daar een stokje voor omdat Alessio Da Cruz zijn tegenstander blokte. In de slotfase werden de gasten niet meer gevaarlijk, waardoor FC Groningen voor de derde keer op rij in een thuiswedstrijd de nul hield.

Fortuna verloor voor het eerst sinds november weer een uitwedstrijd in de eredivisie. Het elftal van trainer Sjors Ultee pakte tot dit weekend uit zijn laatste zes duels buitenshuis liefst 16 punten.

