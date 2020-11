FC Groningen - Willem II

Kan Feyenoord negatief record voorkomen op bezoek bij beul van Real?

26 november Feyenoord gaat vanavond als eerste Nederlandse club op jacht naar drie punten in de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat neemt het, net als drie weken geleden, op tegen CSKA Moskou. In de Kuip walsten de Rotterdammers over de Russen heen. Lukt dat vanavond ook?