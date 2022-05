FC Transfervrij: deze pareltjes uit de eredivisie liggen voor het oprapen

Erwin Mulder (SC Heerenveen)

De 33-jarige Erwin Mulder heeft al een behoorlijke staat van dienst en loopt deze zomer uit zijn contract. In Nederland keepte Mulder honderdveertig wedstrijden voor Feyenoord, stond hij een seizoen onder de lat bij Excelsior en heeft hij nu twee seizoenen SC Heerenveen achter de rug. Daarnaast keepte hij 33 wedstrijden voor Swansea City.

Joshua Brenet (FC Twente)

Joshua Brenet keerde deze winter terug in de eredivisie na zijn transfervrije vertrek bij Hoffenheim. Bij FC Twente werd hij direct basisspeler en in dertien wedstrijden maakte hij als back twee goals en bereidde hij er één voor. Brenet tekende echter een contract voor een half jaar, waardoor hij nu alweer transfervrij is. Feyenoord en PSV zouden interesse in hem hebben.

Mats Knoester (Heracles)

Mats Knoester ruilde in 2019 de jeugdopleiding van Feyenoord in voor Heracles Almelo, waar hij al snel uitgroeide tot vaste kracht. In tweeënhalf seizoen speelde Knoester maar liefst 92 wedstrijden, waardoor de pas 23-jarige verdediger al een schat aan ervaring heeft. De verdediger strijdt deze week in de play-offs om handhaving.

Riechedly Bazoer (Vitesse)

Met Riechedly Bazoer staat er speler van statuur in het elftal van FC Transfervrij. Ooit gold hij als groot talent bij Ajax, maar na een buitenlands avontuur keerde hij weer terug in de eredivisie. Zowel bij FC Utrecht als bij Vitesse deed hij het uitstekend, waardoor hij komende zomer een stap hogerop wil maken.

Eliazer Dasa (Vitesse)

De 29-jarige Israëliër was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in het elftal van Thomas Letsch. Vorig seizoen was hij nog goed voor zes assists in de eredivisie en dit seizoen gaf hij er vijf. Daarnaast heeft de back van Vitesse dit seizoen Europese ervaring opgedaan.

Zakaria Labyad (Ajax)

Werd in 2018 nog voor zes miljoen euro opgepikt door Ajax bij FC Utrecht, maar gaat de club nu transfervrij verlaten. In zijn beginperiode bij Ajax kwam hij nog regelmatig aan spelen toe, maar dit seizoen bleef zijn bijdrage beperkt tot twee competitiewedstrijden. Labyad is momenteel wel herstellende van een zware knieblessure.

Ryan Thomas (PSV)

Ryan Thomas leek dit seizoen onder trainer Roger Schmidt op veel speelminuten te kunnen rekenen. In de eerste maanden deed hij zes competitiewedstrijden mee, maar in oktober liep hij een zware knieblessure op. Na een lange revalidatie zal hij bij zijn nieuwe club eerst weer op niveau moeten komen.

Simon Gustafson (FC Utrecht)

Vier seizoenen stond Simon Gustafson onder contract bij FC Utrecht. De Zweed kwam tot bijna honderd competitiewedstrijden voor FC Utrecht, waarin hij negentien keer scoorde en veertien assists gaf. In het verleden speelde Gustafson ook voor Roda JC en Feyenoord.

Jamie Jacobs (SC Cambuur)

Kon de laatste jaren in dienst van Cambuur al goede cijfers overleggen in de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft het ook in de eredivisie niet onverdienstelijk gedaan. Jacobs was in twee eerste divisie-seizoenen goed voor twintig goals en dertien assists, terwijl hij er dit seizoen vijf maakte en vijf voorbereidde.

Danilo (Ajax)

Mede door de moordende concurrentie van Sébastien Haller en Brian Brobbey kwam Danilo er dit seizoen weinig aan te pas in de spits bij Ajax. Toch heeft de Braziliaan zowel in de Keuken Kampioen Divisie als in de eredivisie op huurbasis voor FC Twente laten zien doelpunten te kunnen maken. In Enschede maakte hij er zeventien in één seizoen en voor Jong Ajax staat hij op 31 goals in vijftig wedstrijden.

Eran Zahavi (PSV)

Eran Zahavi leverde met elf goals en zeven assists een redelijke bijdrage aan de tweede plek van PSV in de competitie. In zijn carrière maakte hij al meer dan driehonderd doelpunten, waardoor er waarschijnlijk genoeg interesse zal zijn in de diensten van Zahavi.

