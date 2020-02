FC Tulband: De Ligt zeker niet de eerste opvallende verschijning

Matthijs de Ligt kreeg gisteren tijdens de Champions League wedstrijd tussen Olympique Lyon en Juventus (1-0) een trap tegen zijn hoofd te verwerken. Hij hield er een snee en flink wat bloed aan over. De Ligt keerde terug met een tulband om zijn hoofd en werd een opvallende verschijning in het veld. Hij was zeker niet de eerste met zo'n opvallende tulband op zijn hoofd. Een fotoreportage van ‘FC Tulband’.

Giorgio Chiellini

Giorgio Chiellini, ploeggenoot van De Ligt bij Juventus, weet hoe de Nederlander zich gisteren voeldeg. In mei 2015, tijdens de eerste halve finale voor de Champions League tegen Real Madrid, boezemde de Italiaan de Madrileense aanvallers blijkbaar genoeg angst in, want de Italianen gingen uiteindelijk door naar de finale. Die eindstrijd werd uiteindelijk verloren tegen FC Barcelona.

Volledig scherm Giorgio Chiellini. © AFP

John de Wolf

John de Wolf, de huidige assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord, kan ook meepraten over het dragen van een tulband. In november 1993 speelde hij met Feyenoord een uitwedstrijd tegen PSV. De Wolf liep een flinke hoofdwond op, maar speelde de wedstrijd ‘gewoon’ uit door het dragen van een tulband.

Volledig scherm John de Wolf. Voetballer. Feyenoord (tegen PSV).. © Rotterdams Dagblad

Terry Butcher

Een van de meest bijzondere foto's van een voetballer met een tulband is die van Engelsman Terry Butcher. Hij speelde in september 1989 met Engeland een kwalificatiewedstrijd voor het WK tegen Zweden. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Butcher last van een diepe snijwond op zijn voorhoofd. Toch speelde hij de wedstrijd uit, ondanks dat zijn shirt meer rood dan wit leek.

Volledig scherm Terry Butcher. © © SPORTING PICTURES (UK) LTD

Christian Gyan

Voormalig Feyenoord-speler Christian Gyan speelde in november 2004 met Feyenoord uit bij rivaal Ajax de Klassieker. De Ghanees had blijkbaar niet zo'n goede tulband want, zoals te zien op de foto, verloor hij hem tijdens de wedstrijd. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Volledig scherm Gyan verliest zijn tulband tijdens de klassieker tegen Ajax. © EPA

Anouk Dekker

Nederlands international Anouk Dekker speelde in de zomer van 2017 met de Leeuwinnen een wedstrijd op het EK tegen België. Nederland won met 2-1 van de Belgen, maar Dekker zal die wedstrijd iets anders herinneren. ,,Hoe het gaat? Ach, mijn hoofd zit er nog op en ik kan praten en lachen. Best goed dus’', zei Dekker na de wedstrijd.

Volledig scherm Stephanie van der Gragt in gesprek met Anouk Dekker gehavend met tulband. © Pim Ras Fotografie

Nicolas Tagliafico

Ajax-linksback Nicolas Tagliafico was een recent ‘slachtoffer’. Tijdens het huidige eredivisieseizoen kreeg de Argentijn in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard een tik tegen zijn hoofd in de eerste helft. Tagliafico maakte de eerste helft af met een tulband, na de rust verscheen hij met een badmuts op het veld. Hij kon er zelf in ieder geval om lachen. Ajax won de wedstrijd uiteindelijk met 5-0.