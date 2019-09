FC Twente blijft ongeslagen en bezorgt FC Utrecht tweede nederlaag op rij

Door Tim Reedijk



Bij FC Utrecht kijkt men met lede ogen naar de arbitrage. Want waar scheidsrechter Jeroen Manschot een penalty gaf aan FC Twente in de eerste helft, verzuimde hij dat aan de andere kant te doen. De strafschop voor FC Twente was meer dan terecht: om de slaande beweging van Willem Janssen naar de bal kon niemand heen. Aitor Cantalapiedra, met afstand de gevaarlijkste man in de eerste helft, schoot raak.



Een kwartier later werd Leon Guwara gevloerd in het zestienmetergebied. De VAR bekeek opnieuw de beelden maar Manschot werd niet naar de lijn geroepen. Zodoende maakte de strafschop van Aitor het verschil in een eerste helft met twee behoorlijk gelijkwaardige ploegen, waarbij gezegd moet worden dat FC Twente veel dreigender naar het doel was. En dan met name Aitor, die een handvol kansen kreeg.