FC Twente dompelt Ajax in rouw in bekerthriller

Keizer had dus niet voor een ‘bekeropstelling’ gekozen. Hij hield bijvoorbeeld gewoon vast aan eerste keeper André Onana. Verder liet hij het elftal in stand dat de laatste wedstrijden cruciale zeges boekte. Ten opzichte van de overwinning afgelopen weekend tegen AZ had Keizer voorin wél een wisseling doorgevoerd in het basisteam. Klaas-Jan Huntelaar was de uitblinker in Alkmaar, maar begon tegen FC Twente weer op de bank en mocht tijdens de verlenging invallen. Kasper Dolberg, die onder het mom van wat extra rust de topper tegen AZ miste, stond in de basis.



Lang was er niets aan de hand voor de Amsterdammers. Na twintig minuten volgde al het resultaat van Ajax’ dominantie. Justin Kluivert, de laatste weken op dreef op zijn favoriete positie als linksbuiten, passeerde Hidde ter Avest en Peet Bijen om vervolgens heerlijk raak te pegelen in de verre hoek. Precies zoals hij graag zijn acties gemaakt.