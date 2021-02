FC Twente - Feyenoord

Vitesse legt nieuw veld in stadion Gelredome

18 februari Vitesse legt per direct een nieuw veld in Stadion Gelredome. De Arnhemse club vervangt de grasmat, omdat die in slechte staat verkeert. De eredivisionist staat voor belangrijke maanden in de competitie en in de KNVB-beker. Daar wacht in de halve finale het thuisduel met VVV-Venlo.