FC Twente geeft het in dramatische slotfase helemaal weg in Utrecht

UTRECHT – FC Twente heeft zondagmiddag met 2-1 verloren op bezoek bij FC Utrecht. De Tukkers leken een verdiende zege te pakken door een treffer van Haris Vuckic, maar in de slotfase ging het alsnog helemaal mis. Na miscommunicatie tussen Julio Pleguezuelo en Joël Drommel werd het gelijk en een aanval later maakte een onthutsend zwak FC Utrecht zelfs nog de winnende 2-1. FC Twente bleef zwaar teleurgesteld met lege handen achter.

Zoals verwacht startte FC Twente in de Domstad met dezelfde elf als in het gewonnen duel tegen AZ vorige week. In dat duel imponeerden de Tukkers en trainer Gonzalo Garcia zag dan ook geen reden om aan dat elftal te sleutelen. In Utrecht liet FC Twente het initiatief in de beginfase aan de thuisploeg over, maar het tempo lag niet al te hoog waardoor kansen uitbleven. In de counter was FC Twente zelfs gevaarlijk dan de ploeg van John van de Brom, die geschorst op de tribune zat.

Kansen Vuckic

FC Twente had namelijk op voorsprong moeten komen na een flinke serie kansen. Haris Vuckic kreeg de bal in de kluts mee, maar besloot niet te schieten en legde de bal af op Queensy Menig. Die lette alleen niet op, waardoor de stand 0-0 bleef. Vuckic leek overigens buitenspel te staan toen hij de bal in zijn voeten kreeg. Ruim een minuut later stond de Sloveen wederom buitenspel, toen hij wel knap raak schoot. De arbitrage keurde de goal terecht af. Vuckic kreeg nogmaals een kans toen Jeroen Zoet opzichtig blunderde, maar de bal wilde er nog niet in voor FC Twente.

Besluiteloos

FC Twente vergat zichzelf te belonen in deze fase, want bij Utrecht ging werkelijk alles mis en de ruimte lag er voor de gasten. Vooral voorin was FC Twente alleen besluiteloos, waardoor het zwakke spel van Utrecht niet werd afgestraft. Gevaarlijk balverlies van Lindon Selahi, die alweer zijn zevende gele kaart van het seizoen pakte, zorgde zelfs voor een grote kans voor Kristoffer Peterson, die wild over schoot. Sander van der Streek schoot daarna net voorlangs, na zwak verdedigen van Oriol Busquets en Peet Bijen.

Aburjania

De laatste kans van de eerste helft was ook gelijk de grootste kans. Giorgi Aburjania ontfutselde Urby Emanuelson de bal, ging alleen op Zoet af, kon de bal afgeven op Vuckic, maar de Georgiër ging voor eigen succes en krulde de bal langs de verkeerde kant van de bal.

Ook na rust sterker

Na rust kregen beide ploegen al snel een levensgrote kans. Eerst schoof Gyrano Kerk een voorzet van Jean-Christophe Bahabeck richting het doel van Drommel, maar de keeper redde goed. In de omschakeling zette Menig Noa Lang vrij voor het Utrechtse doel, maar de ongelukkig spelende Lang schoot ongecontroleerd over. FC Twente bleef net als voor rust de sterkere ploeg. De verdediging imponeerde en met goed voetbal bleven er kansen komen. Een voorzet van Selahi ging aan iedereen voorbij en een schot van Lang ging net naast. Emanuelson hielp FC Twente zelfs bijna door een bal net naast zijn eigen doel te koppen.

Bizar slot

Net op het moment dat de Twentse hoop op een mooi resultaat wat leek te verdwijnen, sloeg FC Twente toe. Calvin Verdonk speelde uitblinker Menig diep, die gaf scherp voor en Vuckic werkte goed binnen. Diezelfde Menig liet het nog geen drie minuten later na om het duel helemaal in het slot te gooien, toen Vuckic de aangever was. Ondanks die gemiste kans, leek FC Twente het duel eenvoudig uit te spelen, maar tien minuten voor tijd ging het alsnog mis. Joël Drommel kwam onnodig uit bij een voorzet en via Pleguezuelo kwam de bal voor de voeten van Kerk. Een aanval later mocht invaller Jonas Arweiler bij een hoekschop wel heel eenvoudig scoren. FC Twente kon zich niet meer herpakken en liet zo totaal onnodig een zege lopen in Utrecht. Vuckic dacht de gelijkmaker nog te maken, maar die werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR.

FC Utrecht – FC Twente 2-1 (0-0).

70. Vuckic 0-1, 83. Kerk 1-1, 86. Arweiler 2-1.

FC Utrecht: Zoet, Klaiber, Hoogma, Emanuelson (80. Abass), Van der Maarel, Van de Streek, Maher, Ramselaar, Kerk, Bahebeck (74. Arweiler), Peterson (62. Van Overeem).

FC Twente: Drommel, Troupee, Pleguezuelo, Bijen, Verdonk, Busquets (88. Nakamura), Selahi, Aburjania, Menig (84. Zekhnini), Vuckic, Lang.

Scheidsrechter: Manschot

Geel: Klaiber, Van der Maarel (FC Utrecht), Selahi, Verdonk (FC Twente)