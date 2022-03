FC Twente heeft handen vol aan PEC Zwolle, maar klimt dankzij zege wel naar vierde plek

Zorgen voor Feyenoord in aanloop naar Klassieker, wordt zelfs Partizan nog probleem? ‘Niet denken dat we er al zijn’

Een 2-5 overwinning zette Feyenoord al met anderhalf been in de kwartfinale van de Conference League. Maar vlak voor de return tegen Partizan Belgrado stapelen de problemen zich opeens toch op, nu het coronavirus heeft toegeslagen in Rotterdam.

17 maart