FC Twente lijdt verlies van ruim 3 ton

Keuken Kampioen Divisie FC Den Bosch klimt naar vierde plek na zege op Jong PSV

5 november FC Den Bosch is in de Keuken Kampioen Divisie naar de vierde plaats gestegen. Het elftal van trainer Wil Boessen won in Eindhoven de wedstrijd tegen het tweede elftal van PSV moeizaam: 0-1. Stefan Velkov nam in de 81e minuut, na een voorzet van rechts van Luuk Brouwers, met een harde kopbal het enige doelpunt voor zijn rekening.