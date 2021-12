FC Twente na vier sterke minuten langs mede-subtopper Go Ahead Eagles

Hoewel de bezoekers het meeste balbezit hadden, was de thuisploeg de gevaarlijkste ploeg in de eerste helft. Zo raakte de Spanjaard Inigo Cordoba - na een onhandige verdedigde actie van Hilgers - de paal. Zes minuten voor rust had de aanvaller alsnog zijn goal te pakken. Cordoba schoot de bal na een afgeslagen hoekschop fraai in de verre hoek: 1-0.