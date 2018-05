FC Twente neemt met remise en onrust op tribunes afscheid van eredivisie

Ook op de slotdag van een tumultueus seizoen was het onrustig in de Grolsch Veste. Het duel moest kort na rust worden onderbroken nadat er vuurwerk op het veld was gegooid wat een deel van het stadion in rook zette.



NAC kwam in de zestiende minuut op voorsprong. Na een voorzet van Mounir El Allouchi belandde de bal voor de voeten van Menno Koch die van dichtbij hard raak schoot. Het was zijn eerste treffer ooit in de eredivisie. Twente kwam na een halfuur spelen steeds vaker in de buurt van het doel van Nigel Bertrams. Ryan Trotman en Adam Maher waren dichtbij de gelijkmaker, maar de Bredase doelman redde beide keren knap. In de 39e minuut was het dan toch raak. Dylan George passeerde Bertrams met een laag schot in de rechterhoek.



Na de gedwongen extra pauze veranderde er niets meer aan de score. FC Twente moet verder in de Jupiler League, NAC handhaaft zich op het hoogste niveau en nam na afloop afscheid van coach Stijn Vreven.