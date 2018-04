FC Twente strijdt bij Vitesse voor laatste kans

FC Twente hoopt vanmiddag te voorkomen dat het voor het eerst sinds 1983 uit de eredivisie degradeert. De Enschedeërs moeten de laatste twee speelronden een achterstand van 4 punten op Roda JC of Sparta Rotterdam zien goed te maken.



Twente speelt zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse. De Arnhemmers zijn nog in de race voor deelname aan de play-offs. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in Enschede in 1-1. Bij een nederlaag is Twente sowieso gedegradeerd.



Nummer voorlaatst Sparta speelt in De Kuip tegen Feyenoord. Roda, zestiende op de ranglijst, gaat naar Venlo voor de confrontatie met VVV.