FC Twente verpest feestmiddag SC Heerenveen ondanks benauwde slotfase

Wat een feestelijke middag had moeten worden, is voor SC Heerenveen in mineur geëindigd. De club zette voor het duel tegen FC Twente clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan in het zonnetje door een tribune naar hen te vernoemen, maar de Tukkers zorgden met een 2-3 zege voor een kater in Friesland.

Door Frank Molema

Het leek nog wel zo’n mooi scenario: eerst de onthulling van de Riemer- en Foppetribune, daarna de goede seizoenstart een vervolg geven met een thuiszege op FC Twente. Maar door toedoen van de gasten sloeg de positieve stemming in Heerenveen al snel om in gemopper.

Het elftal van trainer Johnny Jansen had namelijk weinig te vertellen tegen FC Twente. Het ging al mis in de tiende minuut, toen verdediger Ibrahim Dresevic bij een corner te wild liep te zwaaien met zijn armen en daarbij Ricky van Wolfswinkel in het gezicht raakte. Scheidsrechter Jeroen Manschot had dat niet waargenomen, maar na inmenging van de VAR gaf hij toch een strafschop, die werd binnengeschoten door het slachtoffer zelf.

Wereldgoal afgekeurd

Volledig scherm © ANP FC Twente bleef de hele eerste helft de bovenliggende partij, het wachten was daarom op de 2-0. Daan Rots dook na gepruts in de Friese defensie al alleen op voor doelman Erwin Mulder, maar laatstgenoemde kwam als winnaar uit dat duel. Diezelfde Mulder verkeek zich na een halfuur wel op een afstandsschot van Ramiz Zerrouki. Zijn geluk was dat de VAR enkele seconden eerder heel miniem buitenspel constateerde, waardoor een streep ging door deze fraaie treffer.

Maar even later mocht FC Twente alsnog juichen. Rechtsback Milan van Ewijk ging in de opbouw verschrikkelijk in de fout door de bal verkeerd terug te spelen op Mulder. De attente Rots was er als de kippen bij om deze fout af te straffen en zo recht te doen aan de krachtsverhoudingen op het veld: 0-2. Hoewel SC Heerenveen wel even opleefde na de afgekeurde goal van Zerrouki, presteerde de ploeg van trainer Johnny Jansen over de gehele eerste helft zwaar ondermaats.

Record aangescherpt

Dat kreeg na de onderbreking een vervolg, met als dieptepunt het eigen doelpunt van Sven van Beek in de 66ste minuut. De oud-Feyenoorder wilde de bal terugspelen op de ingevallen doelman Xavier Mous, maar zag over het hoofd dat Mous naast het doel stond opgesteld. De bal rolde het eigen doel in; het achtste eigen doelpunt in de carrière van Van Beek, daarmee zijn eigen record nog eens scherper stellend.

Het duel leek gespeeld, maar kreeg nieuw leven dankzij de 1-3 van Tibor Halilovic (afstandsschot) en de aansluitingstreffer van Henk Veermaan (fraaie intikker). Het slotoffensief van de Friezen was een aantal keer dreigend, maar een mirakel bleef uit.

Vrouwen en kinderen eerst

Na afloopt haalde FC Twente-trainer Ron Jans opgelucht adem. ,,Tot aan de eerste tegengoal dachten we dat we niet in de problemen zouden komen”, zei hij bij ESPN. ,,Maar het werd nog even hartstikke lastig. In de slotfase was het vrouwen en kinderen eerst. De tweede goal kwam vrij snel en zij gingen opportunistisch spelen met het fanatieke vak er nog achter.” De ploeg uit Enschede profiteerde eerder bij de 0-2 en 0-3 van fouten achterin bij Heerenveen, maar volgens Jans dwongen zijn spelers dat ook af. “Dat zijn hele lelijke goals, maar we veroorzaken dat wel. We zetten heel vroeg druk en waren de betere ploeg.”

.

Goal Alert

• Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.