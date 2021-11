FC Twente verslaat Heracles in streekderby en sluit aan bij subtop

FC Twente heeft de streekderby tegen Heracles Almelo met 1-0 gewonnen. Mees Hilgers tekende in de vijfde minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de overwinning klimt de ploeg van trainer Ron Jans naar de zevende plek in de eredivisie.

Door Leon ten Voorde



De zege was op basis van 96 minuten verdiend. FC Twente had de beste kansen en legde de meeste energie in de wedstrijd. Heracles ontwaakte te laat en kreeg daar de rekening voor gepresenteerd. Voor de derde keer op rij ging een uitwedstrijd in de regio verloren voor de Almeloërs.



FC Twente-trainer Ron Jans greep voor de derby terug op de succesformatie uit september. Daardoor keerde Giovanni Troupée terug in het elftal, was er na een maand afwezigheid meteen een basisplaats voor Wout Brama, stond Michal Sadilek weer linksback en kreeg Dimtris Limnios de voorkeur boven Virgil Misidjan.



Heracles-trainer Frank Wormuth koos opnieuw voor de zogenaamde Ajax-variant met Navajo Bakboord en Noah Fadiga aan de rechterkant. Het werd dit keer geen succes, sterker: het was aanvankelijk de achilleshiel.

Geen schim

Heracles was in De Grolsch Veste lange tijd geen schim van de ploeg die een week geleden Ajax tartte. Zo vastberaden als toen, zo weinig overtuigend was het optreden nu in de eerste helft. Wormuth greep al binnen het half uur in door Bakboord naar de kant te halen en Ismail Azzaoui in te brengen, waardoor Fadiga weer naar zijn vaste plek als rechtsachter verhuisde. De Almeloërs hadden tot aan dat moment totaal geen greep op de linkse tandem van FC Twente Sadilek-Limnios, die constant opstoomde.

FC Twente stond toen al voor. Al na vier minuten braken de Enschedeërs de wedstrijd open. Een indraaiende vrije trap van Limnios kwam bij Mees Hilgers terecht. Doelman Janis Blaswich wist in eerste instantie de inzet nog te keren, maar op de rebound van de verdediger had hij geen antwoord: 1-0. Twee jaar geleden, bij de laatste derby met publiek, kwam FC Twente ook al zo rap op voorsprong. Destijds wist Heracles het duel alsnog om te draaien.

De bezoekers werden voor rust op alle fronten afgetroefd door het veel agressievere FC Twente, dat Heracles geen moment in de wedstrijd liet komen. Het duurde zelfs tot de achttiende minuut voordat Heracles tot de eerste aanvalsopzet kwam. Een kans kwam er niet uit voort, zoals Heracles in die gehele eerste helft slechts toeschouwers was. Tot de blessuretijd dan, toen doelman Lars Unnerstall zich volledig moest strekken op een schot van Rai Vloet.

FC Twente dreigend

Het gevaar daarvoor kwam van FC Twente via de sterke Limnios en de actieve Rots, die heerlijke duels uitvocht met het Italiaanse opgewonden standje Giacomo Quagliata. Een vrije trap van Sadilek ging net naast en bij een voorzet van de prima spelende Troupée liepen Michel Vlap en Ricky van Wolfswinkel elkaar in de weg.

De vraag was of FC Twente dit energieke spel zou kunnen vasthouden in de tweede helft tegen een tegenstander die er om bekend staat een grote zuurstoftank te hebben. Het antwoord was nee. De eerste dreiging kwam nog wel van FC Twente. Liomnios knalde van dichtbij over, nadat Marco Rente bij het uitverdedigen de bal zomaar in zijn voeten schoof. Een minuut later was Vloet dichtbij de gelijkmaker na een snelle uitbraak, maar zijn doelpoging ging net voorlangs.

Ander gezicht

Dat laatste was een signaal dat Heracles zich eindelijk serieus met de derby ging bezighouden. Heracles zette opeens aan en Jans reageerde na een uur spelen met het inbrengen van Jayden Oosterwolde, waardoor Sadilek de taak kreeg het middenveld wat meer power te geven.

Rots was twintig minuten voor tijd dichtbij de beslissing, maar Blaswich voorkwam met een geweldige redding dat de derby vroegtijdig werd beslist. Zo bleef het spannend en hectisch. Met Nicolai Laursen en Sinan Bakis speelde Wormuth in de laatste tien minuten zijn laatste offensieve troeven uit, maar het leverde niets op, waardoor de drie punten verdiend in Enschede bleven.

