FC Twente verslaat Vitesse, Excelsior en FC Emmen tanken vertrouwen

Het spookt in het Rat Verlegh Stadion: NAC pakt in extremis punt tegen Willem II

NAC heeft vanmiddag op de valreep een punt gehaald in het inhaalduel met Willem II. Ezechiel Banzuzi scoorde in de negentigste minuut tegen de Tilburgers, die eerder al een 0-1 voorsprong hadden genomen. Eindstand in het lege Rat Verlegh Stadion derhalve: 1-1.