FC Twente Vrouwen voor het eerst sinds 2016 weer kampioen

FC Twente staat nu op 34 punten en Ajax op 31. In de laatste speelronde treffen de ploegen elkaar. Omdat Ajax bij het ingaan van de kampioenspoule een half punt extra kreeg door de afronding (de helft van de punten uit het reguliere seizoen gingen mee de kampioenspoule in) is Twente al zeker van de titel.

Twente kwam in Eindhoven al vroeg op voorsprong, maar binnen het half uur maakte PSV gelijk. Hoewel Katja Snoeijs meerdere kansen kreeg om namens de thuisploeg te scoren, kwam Twente vlak na rust op voorsprong uit een strafschop. Uitgerekend Joelle Smits, volgend seizoen spits bij PSV, schoot raak vanaf elf meter. In de slotfase gaf Katja Snoeijs de thuisploeg nog hoop met de 2-2, maar Jassina Blom had het laatste woord. Zij werkte in blessuretijd de 2-3 binnen.