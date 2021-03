FC Twente - Willem II

Keepers­trai­ner Dijkstra moet na conflict met Ultee stap terugdoen bij Fortuna

3 maart Keeperstrainer Sieb Dijkstra is niet langer betrokken bij het eerste elftal van Fortuna Sittard. Volgens de Limburgse eredivisieclub bestond er een te groot verschil in visie met het ‘technisch hart’. De 54-jarige Kerkradenaar moet nu verder bij de Academy van Fortuna Sittard, waar hij sinds 2016 werkzaam is.