FC Utrecht aast op Warmerdam, nieuwe verdediger voor RKC

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

RKC huurt verdediger van Den Bosch

RKC Waalwijk krijgt in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie hulp van de Bulgaarse centrale verdediger Stefan Velkov, die tijdens de tweede seizoenshelft wordt gehuurd van FC Den Bosch. De twee clubs uit Brabant zijn ook een optie tot koop overeengekomen. De 23-jarige Velkov kwam in 2018 naar Den Bosch en speelde 41 duels voor de club uit de eerste divisie. FC Den Bosch nam hem over van Slavia Sofia.

Volledig scherm Stefan Velkov in duel tegen NEC. © BSR Agency

ADO haalt Roemeens talent

ADO Den Haag heeft vijfde aanwinst binnen: ze huren verdedigende middenvelder Tudor Baluta de rest van het seizoen van Brighton & Hove Albion. De Roemeens international kwam in de eerste seizoenshelft geen minuut in actie in de Premier League en hoopt bij ADO meer aan spelen toe te komen. Eerder kwamen ook Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De Bock en Mick van Buren al op huurbasis binnen bij de nummer 17 van de eredivisie.

FC Utrecht aast op Warmerdam

FC Groningen lijkt Django Warmerdam te verliezen. De 24-jarige linksback beschikt over een aflopend contract en FC Utrecht wil hem graag in de zomer toevoegen aan de selectie. In de Domstad kan de oud-Ajacied een meerjarig contract tekenen. Warmerdam is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Groningen, nadat hij eerder op huurbasis bij PEC Zwolle speelde.

Volledig scherm Django Warmerdam © BSR Agency

Özil blijft in Londen

Volledig scherm Mesut Ozil © BSR Agency Als het aan Mesut Özil ligt, blijft hij de komende tijd spelen in Londen. De Duitser staat tot en met 2021 onder contract bij Arsenal, maar is de laatste jaren geen zekerheid geweest in de basisopstelling. Onder de nieuwe trainer Mikel Arteta is de 31-jarige speler weer opgeleefd. ,,Ik ben hier erg gelukkig en zie geen reden om weg te gaan. Ik ben hier sowieso komend seizoen nog”, zegt hij tegen beIN Sports.

Kongolo maakt promotie