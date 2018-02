FC Utrecht bevestigt: Kerk verlengt contract

Kerk verruilde in 2012 de jeugd van Zeeburgia voor FC Utrecht. Hij speelde in het seizoen 2014-2015 op huurbasis voor Helmond Sport en is inmiddels een vaste waarde in het elftal van trainer Jean-Paul de Jong.

,,We zijn uitermate tevreden over de manier waarop Gyrano zich ontwikkelt en over de bijdrage die hij heeft in wedstrijden", vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. ,,Tegelijkertijd hebben we er vertrouwen in dat hij zijn sportieve plafond nog lang niet heeft bereikt. We zijn er dan ook bijzonder verheugd over dat we samen met Gyrano de toekomst tegemoet gaan."