FC Utrecht bevestigt komst Boymans

Mocht hij in fit raken dan wordt bekeken of hij als extra wapen kan fungeren voor de A-ploeg van Jean-Paul de Jong.

Boymans speelde verdeeld over de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 voor FC Utrecht 24 Eredivisieduels en daarin kwam hij in totaal 19 keer tot scoren. Daarna maakte hij de overstap naar Al-Shabab Al-Arabi Club. In de Verenigde Arabische Emiraten kwam de Limburgse spits weinig in actie en werd zijn contract ontbonden.

,,Met Ruud heb ik, nadat hij bij FC Utrecht vertrok, contact gehouden. Na de ontbinding van zijn contract, hebben we de mogelijkheid van een terugkeer van Ruud naar FC Utrecht besproken”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht. ,,Daaruit kwam naar voren dat we er allebei alles aan willen doen om Ruud terug te krijgen op zijn oude niveau. We willen elkaar helpen. Wat er verder uit deze samenwerking voortvloeit, zal de toekomst uitwijzen. Maar één ding is zeker: een fitte Ruud Boymans is voor FC Utrecht een zeer interessante speler.”