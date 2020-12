FC Utrecht bezorgt AZ forse kater met gelijkmaker in blessuretijd

Door Nik Kok



De goal van Dalmau in de blessuretijd van de wedstrijd was er een van een echte spits. Na een scrimmage voor het doel van AZ-doelman Marco Bizot was hij de snelst reagerende speler.

Bekijk hier de samenvatting van FC Utrecht - AZ (Premium)



AZ ving de wedstrijd aan met een gehavende ploeg die niettemin vanaf het begin de van de wedstrijd het initiatief naar zich toetrok. De absentie van de geblesseerde Timo Letschert noopte trainer Pascal Jansen ertoe om Teun Koopmeiners een linie naar achteren te halen. Maar ook daar kon de aanvoerder van AZ zijn grote vorm van de laatste weken etaleren. Zijn zelfvertrouwen is zo groot dat hij in de eerste helft een corner direct in het doel wilde schieten. Hakon Evjen begon voorin aan zijn eerste eredivisiebasisplaats van het seizoen.

FC Utrecht miste met spits Mimoun Mahi een belangrijke schakel voorin. Hij stond er dus niet toen de thuisploeg de bal in de eerste helft een paar keer gevaarlijk voor het doel bracht. Het was Utrecht-aanvaller Eljero Elia die zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong zette, al moest hij nog even geduld betrachten voor hij die treffer kon vieren. De treffer werd pas goedgekeurd na inmenging van de VAR. Voor Elia al zijn tweede goal in vijf dagen. Tegen FC Emmen was hij begin deze week ook al trefzeker. In de elf duels ervoor scoorde hij geen enkele keer.

Volledig scherm Eljero Elia viert zijn goal. © ANP

Ploeggenoot Gyrano Kerk verzuimde FC Utrecht even later op voorsprong te schieten, maar AZ had ook voldoende kansen. Net na rust verprutste zowel Jesper Karlsson als Myron Boadu een een-op-eensituatie met keeper Eric Oelschlägel.

AZ had een strafschop nodig om voor het eerst tot scoren te komen in Stadion Galgenwaard. Dat was vanzelfsprekend weer een klus voor Koopmeiners, alweer zijn negende goal dit seizoen. De 1-2 van Calvin Stengs was een schot van afstand en een logisch gevolg van het spel van AZ in de tweede helft dat Utrecht vrijwel 45 minuten lang de baas was en in de slotfase in Koopmeiners nog de reddende engel leek te hebben. De middenvelder redde zijn ploeg op de doellijn, maar even later viel de gelijkmaker van FC Utrecht alsnog.

AZ begint op 9 januari aan de tweede seizoenshelft. PEC Zwolle is dan de tegenstander. Op diezelfde dag speelt FC Utrecht een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

Volledig scherm Calvin Stengs viert zijn goal. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AD