FC Utrecht boekt verdiende zege in Sittard dankzij invaller Dalmau

Door Tim Reedijk En hoewel FC Utrecht heel diep moest gaan, was de zege in Sittard wel verdiend. De ploeg van trainer René Hake begon furieus en creëerde volop kansen. Gyrano Kerk, Bart Ramselaar, Mimoun Mahi, Othmane Boussaid: allemaal hadden ze de 0-1 kunnen maken en in sommige gevallen ook wel moeten maken. Maar waar gemiste kansen al zo vaak een thema waren bij FC Utrecht, was dat ook vandaag een onderwerp dat niet onbesproken kon blijven.

Sterker nog, het leek FC Utrecht opnieuw punten te gaan kosten. Want na rust creëerden de bezoekers niet heel veel meer en lag dus opnieuw puntenverlies op de loer. In tegenstelling tot de afgelopen weken had Hake wel meer aanvallende opties op de reservebank, met de teruggekeerde Moussa Sylla en Adrián Dalmau die hij een kwartier voor tijd inbracht. En waar de frustratie rondom Dalmau en al zijn blessures alleen maar toeneemt, nadat hij gehaald werd als potentiële topscorer na zijn 19 eredivisiegoals in het shirt van Heracles Almelo, bewees hij toch weer zijn waarde.

Voetballend is Dalmau bepaald geen uitblinker, maar een kans is vaak een doelpunt bij de 26-jarige Spanjaard. Het enige moment in de slotfase waar hij serieus bij betrokken was, leverde een doelpunt op. Na een goede actie van Mahi kwam de bal voor de voeten van Dalmau die afdrukte. Eind 2020 had hij een fase waarin hij als invaller twee keer beslissend was, vandaag was Dalmau dat weer. Het is voor FC Utrecht te hopen dat hij dit keer langer fit blijft. Zijn doelpunt ontneemt Hake in elk geval voor nu een hoop kopzorgen.