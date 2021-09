FC Utrecht dendert over PEC Zwolle en houdt aansluiting met topclubs

Door Tim Reedijk



Het ging ineens heel hard in Stadion Galgenwaard. Nadat grofweg het eerste uur niet overliep van tempo en enthousiasme gaf de invalbeurt van Mimoun Mahi (en Joris van Overeem) de Utrechters nieuw elan. Koud in het veld bediende Mahi rechtsbuiten Moussa Sylla, die voor 2-0 zorgde. Zeven minuten later stond het liefst 4-0, met onder meer het eerste eredivisiedoelpunt van Mahi dit seizoen en een benutte strafschop van Bart Ramselaar.



FC Utrecht kreeg in de eerste helft ook al een strafschop na een overtreding op Ramselaar en toen was het de man in vorm, de Griekse spits Tasos Douvikas, die die benutte en zijn vierde eredivisiedoelpunt maakte. In de eerste twintig minuten kreeg je het idee dat het een makkelijke avond zou gaan worden voor de ploeg van trainer René Hake. Maar PEC herpakte zich na dat tegendoelpunt behoorlijk en kwam er soms gevaarlijk uit. De grootste kans was voor Gervane Kastaneer die zijn schot via de lat én de paal wonderwel geen doelpunt zag worden.