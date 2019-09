FC Utrecht-doelman Paes staat eerste thuiszege Heerenveen in de weg

Door Tim Reedijk Wedstrijden tussen Heerenveen en FC Utrecht: het levert je bijna altijd geld op als je een gokje waagt op doelpunten aan beide kanten. Vorig jaar werd het 2-3 in het Abe Lenstra Stadion en ook vanmiddag was het vanaf minuut 1 duidelijk dat het een open wedstrijd zou worden. Met een sterker FC Utrecht in het begin, Heerenveen dat geleidelijk in z’n ritme kwam en volop kansen aan beide kanten. Tot de slotfase was het een wedstrijd die door zowel Heerenveen als FC Utrecht over de streep getrokken kon worden. De ploeg van trainer Johnny Jansen leek er met de winst vandoor te gaan toen invaller Rico Strieder een domme overtreding maakte op Jens Odgaard. De Deen ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn strafschop gestopt door Maarten Paes (21), sinds dit seizoen de eerste keeper van FC Utrecht die zijn gloriemoment uitgebreid vierde.

Dat was bij een stand van 1-1. FC Utrecht kwam op voorsprong in het Abe Lenstra Stadion door een technisch perfecte goal van Gyrano Kerk. De aanvaller die zo overtuigend aan het seizoen begon maar de laatste weken wisselvalliger was, werd weggestuurd achter de broze defensie van de Friezen en lobte de bal subtiel met zijn mindere linkerbeen over Warner Hahn. Kerk, vaak een speler die wat druistig is op zulke momenten, liet zien dat hij óók beheerst kan blijven.



Na die goal van Kerk kwam Heerenveen meer in de wedstrijd en de gelijkmaker van Chidera Ejuke kwam niet onverwachts. Hij ontsnapte met een goede loopactie aan de verdediging van FC Utrecht en schoot raak uit een voorzet van Mitchell van Bergen. Heerenveen kreeg dus met de penalty de grootste kans op de eerste zege in eigen stadion van dit seizoen, maar Odgaard faalde en werd vrijwel direct na dat moment gewisseld. Weer geen overwinning dus en dat is gezien de verhoudingen vanmiddag ook wel terecht.